Presidente Kast destaca histórica aprobación ambiental de proyectos durante los primeros tres meses de Gobierno en visita al SEA

El Presidente José Antonio Kast visitó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en compañía de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y destacó la aprobación ambiental de proyectos durante los primeros tres meses de Gobierno.

Desde que asumió el Mandatario, el SEA ha aprobado 72 proyectos por un total de US$16 mil millones, con una proyección de hasta 46.300 puestos de trabajo durante su ejecución.

En mayo, las Comisiones de Evaluación Ambiental y la Dirección Ejecutiva del SEA aprobaron proyectos por US$13.962 millones, convirtiéndose en el mes con mayor monto de inversión aprobado desde que existen registros del sistema.

La ministra Toledo explicó que durante los primeros tres meses de la actual administración, ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental 75 proyectos por US$22.819 millones.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, afirmó que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mantiene en evaluación 379 proyectos a nivel nacional, equivalentes a una inversión de más de US$91 mil millones.

Las regiones que concentran los mayores montos son Magallanes y la Antártica Chilena, con US$27.022 millones, y Antofagasta, con US$26.844 millones. Los sectores productivos con mayor participación corresponden a Energía y Minería, que en conjunto representan más de US$53 mil millones en iniciativas en evaluación.

Asimismo, Farías destacó el trabajo realizado para agilizar proyectos que permanecían pendientes de resolución administrativa. En menos de 90 días se han destrabado más de 50 proyectos que mantenían reclamaciones ante el Comité de Ministros o la Dirección Ejecutiva del SEA, involucrando inversiones cercanas a los US$15 mil millones.

El Comité de Ministros sesionó en seis oportunidades y revisó 16 proyectos de inversión, permitiendo destrabar iniciativas por más de US$6.900 millones.

La ministra de Medio Ambiente mencionó que al cumplirse los 90 días de gestión se habrán revisado y concluido las reclamaciones administrativas pendientes. Además, se logró reducir los tiempos de dictación de resoluciones desde un promedio de seis meses a solo 15 días.

PURANOTICIA