Presidente Kast destaca el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la PDI durante visita al Laboratorio de Criminalística Central

El Presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se reunieron con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, para inspeccionar el trabajo profesional policial con tecnologías de vanguardia contra el crimen organizado. Es la primera vez en la historia que un Mandatario visita la PDI para una reunión institucional con su máxima autoridad.

La cita tuvo lugar en las instalaciones del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI. Durante la jornada, el alto mando policial expuso ante las autoridades gubernamentales la operatividad de tres áreas clave: el Grupo de Operaciones Digitales (GOD), el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y la Sección Microanálisis. Sumado a esto, Cerna lideró una presentación detallada sobre los diversos servicios investigativos de la entidad, abordando además el escenario criminal internacional y nacional a nivel macrozonal.

Respecto al GOD, se detalló que esta unidad provee información que optimiza las investigaciones mediante el empleo de herramientas tecnológicas de vanguardia. Sus capacidades operativas abarcan las extracciones móviles, indagación de fuentes OSINT, seguimiento de criptomonedas y levantamiento de evidencia digital. Asimismo, ejecutan el monitoreo de plataformas y el análisis de dinámicas criminales que utilizan métodos tecnológicos.

Por su parte, gracias al IBIS, la PDI es pionera en Sudamérica al momento de establecer vínculos respecto del uso de una misma arma de fuego en delitos violentos cometidos en distintos países. Esto facilita la determinación de rutas o la trazabilidad de este armamento a nivel regional.

Finalmente, el recorrido del Presidente y la ministra de Seguridad Pública, guiado por el director general, incluyó una inspección a la Sección Microanálisis. Esta repartición destaca por utilizar tecnologías de última generación que permiten establecer la relación existente entre objetos, personas y/o lugares de interés criminalístico.

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