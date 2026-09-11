Presidente Kast destaca avances en sus primeros seis meses de Gobierno y apuesta por potenciar la construcción naval

El presidente José Antonio Kast destacó los avances alcanzados durante los primeros seis meses de su Gobierno, periodo que se cumple este viernes 11 de septiembre, y valoró el trabajo conjunto con el Parlamento y los gobernadores.

Durante su visita a los Astilleros y Servicios Navales (Asenav) de Valdivia, el Mandatario sostuvo que "hemos logrado avances significativos" durante este primer periodo de administración.

En ese contexto, afirmó que "gracias a la colaboración, también a la discusión, en el Parlamento, en la conversación y en la discusión con los gobernadores, hemos logrado avances significativos".

"En temas de desastres, hemos aprendido de los gobernadores que los recursos tienen que estar prontamente ahí. En el tema del parlamento, hemos aprendido que cada proyecto que ingresamos puede ser perfeccionado", añadió.

Asimismo, el presidente valoró la disposición para alcanzar acuerdos pese a las diferencias políticas. "Les agradezco a cada uno de ustedes la preocupación por sacar a Chile adelante, más allá de las legítimas diferencias que tenemos. Cuando hay cosas que nos unen, podemos avanzar mirando lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas", agregó.

APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Durante su visita a Asenav, Kast también abordó la necesidad de fortalecer la industria naval nacional y planteó la posibilidad de convertir a Chile en un polo de desarrollo en esta área.

En ese sentido, señaló que "nosotros necesitamos potenciar la construcción naval en Chile, tenemos que convertirnos en un polo de desarrollo de la construcción naval, de atender buques que vengan a la zona sur y que encuentren la posibilidad de reparaciones y de distintas alternativas para quedarse acá".

El mandatario destacó además las condiciones que, a su juicio, tiene el país para impulsar este sector, mencionando su infraestructura, capital humano y posición geográfica.

"Tenemos la estabilidad institucional, la experiencia marítima, los trabajadores especializados, los astilleros, los puertos, las universidades, tenemos una industria acuícola a nivel mundial", enfatizó.

Finalmente, Kast resaltó la importancia estratégica del extremo sur del territorio nacional para el comercio marítimo internacional.

También dijo que "tenemos el Estrecho Magallanes, que es la puerta de entrada, o sea, el paso natural de todo el comercio marítimo, y somos la principal puerta de entrada al Atlántico".

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