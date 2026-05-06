Presidente Kast descarta retirar urgencia a proyecto de Reconstrucción Nacional pese a alertas del CFA

El Presidente José Antonio Kast descartó retirar la urgencia al proyecto de Reconstrucción Nacional, luego de las advertencias planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo por su impacto para los ingresos del Estado.

Las declaraciones del Mandatario se produjeron en Frutillar, en el marco de su asistencia al encuentro Salmon Summit. En dicha instancia, la autoridad manifestó que "vamos a seguir con las urgencias y le vamos a solicitar siempre al Parlamento que pensemos en Chile".

Para justificar esta postura, entregó cifras sobre la situación laboral y económica del país. "Chile lleva 10 años estancado. Hoy día en Chile hay cerca de un millón de personas sin empleo, dos millones y medio de personas en la informalidad. Y lo que estamos buscando es que esas personas puedan tener un trabajo formal, que ese casi millón de chilenos encuentre trabajo", argumentó.

En la misma línea, emplazó a los detractores a materializar sus críticas en el Congreso. "Por lo tanto, si hay un debate, que se dé ahora, que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son eslogan, no hemos visto una propuesta concreta de algún parlamentario de oposición. Que nos digan y se debata ahí, y que presenten las indicaciones que corresponden", sostuvo.

Además, hizo hincapié en el tiempo que los legisladores han tenido para revisar el texto. "El proyecto ya estuvo en manos de ellos una semana distrital entera y supongo que todo economista que apoye a estos parlamentarios lo habrá analizado en detalle, yo supongo que cada parlamentario que levanta la voz, se leyó el mensaje y el proyecto completo, y por lo tanto, yo reitero, nosotros vamos a mantener las urgencias", enfatizó.

Respecto al trabajo legislativo en curso, Kast puntualizó que "hay un debate parlamentario que se está dando en las comisiones, y lo que sí les planteamos, que tengan las indicaciones, porque sobre las indicaciones se vota, y democráticamente se decide".

Sobre las dudas financieras levantadas, aseguró que el titular de la billetera fiscal se hará cargo de responderlas. "El ministro de Hacienda va a contestar cada uno de los planteamientos que se hacen ahí, va a analizar cada uno de los riesgos, pero todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión. Y estos debates políticos, lo que hacen no es dar certeza, es plantear incertidumbre", alertó.

Acto seguido, lanzó un dardo a quienes administraron el país en el periodo anterior. "La certeza se da cuando tengamos el documento claro y concreto, de que nos expliquen cómo van a hacer crecer Chile después de cuatro años que no creció. ¿Cómo van a aumentar el empleo después de cuatro años que decreció? Porque hoy día los que dan recetas para la solución tuvieron cuatro años", cuestionó.

A modo de cierre, el jefe de Estado reafirmó la relevancia de la iniciativa para la reactivación económica. Finalmente, dijo que "lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer, y este proyecto es importante para el desarrollo y el crecimiento de Chile".

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