Presidente Kast descarta cambio de gabinete y vuelve a emplazar a la oposición por acusación constitucional contra Rabat

El Presidente José Antonio Kast puso fin a las especulaciones respecto a un posible cambio de gabinete, a raíz de la polémica que ha salpicado al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

Al ser consultado respecto a la posibilidad de que se realice un ajuste ministerial, considerando que para este viernes está agendada una reunión con los líderes de los partidos oficialistas, el Mandatario respondió desde Madrid que "lo descarté ayer, lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia".

"A los ministros los convoca el Presidente y les pide dejar de participar en caso que corresponda, el mismo Presidente, no las distintas colectividades políticas", añadió.

Bajo ese contexto señaló que "nosotros formamos un conglomerado que apoya a un Gobierno y yo agradezco de verdad la colaboración que he tenido de los distintos partidos que conforman el gobierno".

Y reiteró que "no veo que venga a ser un tema un cambio de gabinete que, como les digo, no hay cambio de gabinete".

Explicó que "voy a reunirme con los partidos y con los líderes de los distintos partidos, lo he hecho hasta ahora de manera permanente, he tenido contacto permanente con los distintos presidentes de los partidos, con secretarios generales, con parlamentarios y mañana tendremos un comité político para ver cómo avanza la agenda legislativa, cómo avanza el tema de presupuesto".

Respecto a la revelación de que el Ministerio de Justicia autorizó 115 rebajas de penas a condenados por delitos de drogas, entre ellos un sentenciado cuyo cargamento alcanzaba una tonelada, el jefe de Estado sostuvo que "la discusión viene de larga data" y estos "son parte de los delitos que no fueron incluidos en la modificación legal del año 2022, por lo tanto tienen un sistema distinto".

Agregó que "si algún medio de comunicación o alguien quiere igualar dos cosas que son distintas, bueno, es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero tiene que ser con responsabilidad".

Sobre la posibilidad de que estos nuevos casos sirvan de argumento a la oposición para impulsar el libelo contra Rabat, el Presidente declaró que "un tema es el político, la acusación constitucional que, a nuestro juicio, no tiene mérito jurídico. Puede interpretarse como una ac política, sí, pero tienen que presentarla y dar los argumentos jurídicos". Estos, dijo, "no van a tener los fundamentos de derecho".

“Si quieren debatir de política, bueno, que presenten la acusación constitucional. Llevamos una semana y media, dos semanas, que la van a presentar”, finalizó.

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