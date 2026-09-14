Presidente Kast descarta calificar de "crítica" la economía pese al bajo crecimiento y defiende señales para la inversión

El presidente José Antonio Kast evitó calificar como una “situación crítica” el escenario económico del país, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, utilizara ese concepto para referirse al bajo crecimiento de la economía y el alto desempleo.

En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario señaló que "en la medida que uno habla de situaciones críticas, en algunos sectores cunde el pesimismo, sobre todo en Chile".

En contraste, Kast destacó las perspectivas que, según afirmó, existen para la economía chilena y aseguró que durante sus giras internacionales ha percibido una visión favorable por parte de los inversionistas. En ese sentido, sostuvo que "ven grandes expectativas en distintas áreas en Chile, temas de energía, temas de minería, que se proyectan muy bien".

No obstante, el Presidente reconoció las dificultades que enfrenta actualmente la economía nacional y admitió que "tenemos cerca de 900 mil personas sin trabajo, una situación inflacionaria más alta de la que esperábamos, y un nivel de crecimiento más bajo del proyectado".

"Lo que hemos hecho es hablar con la verdad y eso, claro, afecta el ánimo de algunas personas, porque los gobiernos en general no reconocen estas situaciones", añadió.

Consultado directamente por el concepto de “situación crítica”, Kast respondió que "da lo mismo el adjetivo, lo importante es la solución de los problemas y nosotros estamos trabajando en las soluciones".

LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

En relación con la ley de reconstrucción nacional, el presidente manifestó su expectativa de que el proyecto concluya su tramitación durante este mes. "Yo espero que dentro de este mes quede totalmente tramitado y se pueda promulgar".

"Pero ya las señales son claras y lo importante es que las principales normas que están ahí ya no tienen discusión y por lo tanto quedan cosas menores que se están discutiendo", agregó.

Sobre la misma materia, Kast también destacó uno de los avances que atribuyó a sus primeros meses de administración, asegurando que "en estos seis meses logramos algo que no se había logrado nunca, que es darle certeza de inversión con invariabilidad tributaria a grandes inversiones en Chile".

En ese contexto, el mandatario puso énfasis en las expectativas de inversión en sectores como energía y minería, al mismo tiempo que defendió la estrategia de su gobierno de transparentar las dificultades económicas y concentrarse en las medidas destinadas a resolverlas.

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