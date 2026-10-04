Rubilar exige a Kast cumplir promesa de campaña tras fin de "Yo Elijo Mi PC"

La decisión de poner término al programa “Yo Elijo Mi PC” continúa generando cuestionamientos. Esta vez, la exministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar intensificó sus críticas al Gobierno y emplazó al Presidente José Antonio Kast a respetar el compromiso asumido durante la campaña de no reducir beneficios sociales.

A través de publicaciones en su cuenta de X, la exsecretaria de Estado defendió la posibilidad de cuestionar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, incluso desde sectores cercanos al oficialismo.

“La promesa de campaña fue clara: NO se recortarían beneficios sociales. Por eso, no puede incomodar que le pidamos al Presidente que cumpla su palabra. La única lealtad posible frente a esto es con Chile”, manifestó.

Rubilar sostuvo además que “en tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca” y expresó su expectativa de que el Congreso pueda revertir las medidas que considera un retroceso.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la exministra apunta a los antecedentes utilizados para justificar el término de “Yo Elijo Mi PC”.

Rubilar señaló que, en caso de existir una evaluación técnica reciente que sustente la determinación, el Ejecutivo debería darla a conocer públicamente.

“Si existe una evaluación técnica reciente que se transparente y justifique. Corregir un programa es GESTIÓN. ELIMINARLO sin una alternativa que cierre la brecha digital es RETROCEDER”, afirmó.

La exsecretaria de Estado puso así el foco en la posibilidad de introducir modificaciones a la iniciativa antes de optar por su eliminación, especialmente ante la necesidad de mantener políticas destinadas a reducir las diferencias en el acceso a herramientas digitales.

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