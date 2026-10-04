Encuentran cuerpo calcinado en portamaletas de vehículo incendiado en San Bernardo

Un procedimiento policial se inició durante la tarde de este domingo en San Bernardo, luego del hallazgo de un cadáver calcinado en el portamaletas de un automóvil que se encontraba completamente incendiado en el sector Ribera del Río Maipo.

Los primeros antecedentes indican que cerca de las 13:30 horas personal de Seguridad Municipal detectó el vehículo quemado y dio aviso a Carabineros.

Tras recibir la alerta, funcionarios policiales concurrieron hasta el lugar y realizaron una primera inspección del automóvil. Durante la revisión constataron que en el sector del portamaletas se encontraba un cuerpo calcinado.

Las condiciones en las que fue encontrado el cadáver han impedido, hasta el momento, establecer la identidad y el sexo de la persona fallecida.

En paralelo, Carabineros realizó una revisión de los antecedentes del automóvil involucrado. Se trata de un Fiat Punto Easy 1.2 que, según la verificación policial, no mantenía un encargo vigente por robo.

Las diligencias continúan con el objetivo de identificar a la persona encontrada al interior del vehículo y reunir antecedentes que permitan determinar cómo ocurrió el hecho.

Asimismo, la investigación deberá esclarecer las circunstancias en que el automóvil terminó completamente incendiado y establecer las causas y condiciones en las que se produjo la muerte.

Hasta ahora no se han informado antecedentes que permitan determinar la participación de terceras personas ni la dinámica que antecedió al hallazgo.

PURANOTICIA