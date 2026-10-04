Fallece Pedro Rivero, rescatista clave de los 33 mineros de Atacama

El mundo minero y de las emergencias en Atacama está de luto tras conocerse el fallecimiento de Pedro Rivero, experimentado rescatista que formó parte de la histórica operación que permitió sacar con vida a los 33 trabajadores atrapados en la mina San José en 2010.

Rivero permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Atacama debido a una compleja condición de salud.

La noticia de su fallecimiento fue informada inicialmente por el medio Copiapó Noticias y posteriormente confirmada por uno de sus hijos, quien dejó un mensaje en la publicación.

“Se fue mi papá dando una buena pelea”, expresó.

Rivero desarrolló durante su vida una estrecha relación con la minería y las labores de rescate, experiencia que resultó fundamental durante la emergencia que mantuvo la atención de Chile y el mundo sobre la mina San José.

SU PARTICIPACIÓN EN EL RESCATE DE LOS 33

Tras el derrumbe ocurrido en agosto de 2010, Pedro Rivero participó en las primeras labores desplegadas en el yacimiento y posteriormente fue incorporado al equipo encargado de concretar la fase final del rescate.

Su participación incluyó el descenso al interior de la mina durante el operativo que culminó, en octubre de ese año, con la salida a la superficie de los 33 trabajadores que habían permanecido atrapados durante 69 días.

Además de su experiencia en minería subterránea y operaciones de rescate, Rivero fue voluntario del Cuerpo de Bomberos de Chañaral, desarrollando una trayectoria ligada al servicio ante situaciones de emergencia.

GOLBORNE DESPIDE AL RESCATISTA

Tras conocerse la noticia, el exministro de Minería Laurence Golborne, quien tuvo un rol relevante durante la emergencia de la mina San José, utilizó sus redes sociales para despedir a Rivero.

“Descansa en paz, estimado Pedro. Siempre fuiste un valiente y estuviste al servicio de la comunidad”, escribió en su cuenta de X.

La muerte de Rivero generó distintas muestras de pesar y recordó nuevamente el trabajo de quienes participaron en una de las operaciones de rescate minero más recordadas de la historia reciente de Chile.

PURANOTICIA