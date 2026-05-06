Presidente Kast cuestiona financiamiento a investigaciones en centros educacionales: "¿Cuántos trabajos generó? Ninguno"

En el marco de la actividad ciudadana denominada “Presidente Presente”, llevada a cabo en la ciudad de Puerto Montt, el Mandatario José Antonio Kast puso en duda la efectividad de los dineros estatales destinados a estudios en recintos académicos. Frente a esta situación, propuso ejecutar un rastreo detallado de los fondos otorgados para evaluar sus verdaderos impactos.

Al referirse a la capital de la región de Los Ríos, el jefe de Estado expresó: “En Valdivia, donde tuvo este incidente de ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender”.

Profundizando en su crítica sobre el destino de estos aportes, el gobernante ejemplificó las cifras involucradas y su nula repercusión laboral. Al respecto, indicó que "a veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno (...) Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas".

En una arista distinta de su intervención, la máxima autoridad nacional se hizo cargo de las recientes críticas dirigidas hacia Iván Produje, quien lidera la cartera de Vivienda. Para blindar a su secretario de Estado, Kast argumentó que "todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República. Fueron todos contactados previamente, antes de que juráramos el 11 de marzo y con todos hablamos de lo que es el proyecto país".

De igual manera, aprovechó de negar cualquier tipo de fractura o choque de posturas al interior de su administración. Sobre la diversidad de opiniones en su equipo, aseveró que "pueden haber distintas miradas dentro de un gabinete, y eso enriquece la construcción de lo que estamos haciendo".

Para concluir su defensa a la cohesión del Ejecutivo, el mandatario recalcó la instrucción principal que ha transmitido a sus colaboradores: "Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas miradas para recuperar Chile".

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