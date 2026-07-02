Presidente Kast cierra gira en Uruguay con un llamado al empresariado a invertir en la economía chilena

El presidente José Antonio Kast concluyó este jueves su gira oficial por la República Oriental del Uruguay participando como expositor en un desayuno empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), realizado en el Hotel Radisson Victoria Plaza, en Montevideo.

Ante representantes de los sectores empresarial, ejecutivo y académico de Uruguay, el Mandatario presentó los principales ejes de la agenda económica impulsada por el Gobierno de Chile, poniendo énfasis en la recuperación del crecimiento económico, la promoción de la inversión, la apertura comercial y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Durante su intervención, el Jefe de Estado realizó un llamado a los empresarios uruguayos a invertir en Chile, asegurando que el país ofrece un escenario favorable para el desarrollo de nuevos proyectos.

Asimismo, invitó al sector privado a confiar en la economía chilena y en sus perspectivas de crecimiento, destacando que el Gobierno está impulsando las condiciones necesarias para entregar mayor certeza, estabilidad y oportunidades a quienes decidan invertir en el país.

La presentación ante la Asociación de Dirigentes de Marketing marcó el cierre de la visita oficial del Presidente Kast a Uruguay, instancia que permitió fortalecer la relación bilateral, ampliar los espacios de diálogo con autoridades y representantes del sector privado, y reafirmar el compromiso de Chile con una mayor integración regional.

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