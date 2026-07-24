Prisión preventiva para "El Rana" por muerte de carabinero en Valdivia: ya pesaba en su contra esa cautelar por crimen del cabo Nain

Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, quien actualmente cumple prisión preventiva por el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Nain ocurrido en La Araucanía, sumó una nueva imputación en su contra luego de que el Juzgado de Garantía de Valdivia decretara este viernes la misma medida cautelar por la muerte del cabo primero Marco Cosme, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

La decisión fue adoptada tras la audiencia de formalización realizada en la región de Los Ríos, instancia en la que el Ministerio Público expuso antecedentes vinculados al operativo policial desarrollado en Valdivia, donde el funcionario policial perdió la vida.

Durante la audiencia, se expuso los antecedentes que vincularían al imputado con el ataque que terminó con la muerte de Cosme y con hechos que afectaron a otros funcionarios policiales que participaron del procedimiento.

La investigación continuará a cargo de la Fiscalía, mientras se mantienen las diligencias para esclarecer la dinámica del operativo y determinar las eventuales responsabilidades penales en los hechos.

(Imagen: Río en Linea)

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