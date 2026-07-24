Alcalde Sichel acusa que el FA convirtió el debate sobre contribuciones en una pelea ideológica

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, defendió el mecanismo de compensación para las municipalidades por el artículo de la megarreforma que elimina el pago de contribuciones para la vivienda principal de los adultos mayores de 65 años.

En conversación con EmolTV, la autoridad señaló que fue "de aquellos que dije, estoy de acuerdo. Independiente de cualquier mecanismo de compensación, los alcaldes estamos para defender a nuestros ciudadanos y nuestros ciudadanos pagan injustamente después de los 65 años".

"Queremos o no que los mayores de 65 años paguen contribuciones y yo quiero que no paguen porque me parece injusto que lo hagan, porque es un impuesto patrimonial que grava los ahorros de una persona y sobre todo en el peor minuto de la vida, que es cuando se está jubilando", argumentó.

En esta línea, el jefe comunal acusó directamente al Frente Amplio y al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de intentar transformar el debate sobre la compensación para los municipios en una discusión ideológica.

"Creo que detrás de este debate le falta primero expertise técnica, entender el problema sobre los impuestos patrimoniales y dos, le falta seriedad, y esa es mi mirada del gobierno de Gabriel Boric que veo que se repite hoy día con Tomás Vodanovic", indicó.

Sichel sostuvo que "me pasa que en la carga de ideología, y eso es mi crítica siempre con el Frente Amplio, cuando fue gobierno lo demostraron, que es cuando cede lo técnico al fanatismo y le genera ceguera".

Y aseguró que "transformar esto en una pelea entre ricos y pobres lo único que hace es banalizar la política".

El alcalde aseveró que "desde el día uno se opusieron, esa es la verdad. Han ido presentando distintas formas de oponerse y han ido cambiando la estrategia".

"Toda esta discusión ha tenido una hilación común, que es quiero más plata para mi municipalidad", enfatizó, añadiendo que "lo que están peleando es por plata, burda plata".

La autoridad advirtió sobre las consecuencias que tendría rechazar este mecanismo. "Son los costos de los gustitos ideológicos. Cuando tú te das gustitos ideológicos, terminas afectando los sistemas globales", precisó.

"Ojalá discutamos de contribuciones y no de la plata de nuestros bolsillos municipales. Menos pelea burocrática por la plata que le entra a cada uno al bolsillo y más discusión sobre lo que es bueno o malo para Chile", sentenció.

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