Emiten aviso por marejadas desde este domingo en el sector de Faro Corona hasta Huasco y Juan Fernández

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, informó sobre un Aviso de Marejadas que se presentará desde el sector de Faro Corona hasta Huasco y archipiélago el Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del oeste / suroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este domingo 26 hasta el martes 28 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que: "Debido a un activo sistema frontal que afectará el sector centro y sur del país, esperamos marejadas con dirección del oeste/suroeste a contar del domingo 26 de julio en nuestro litoral, afectando desde Faro Corona hasta Huasco, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

Añadió que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 09:00 y 11:00 horas como marea primaria y entre las 21:00 y 23:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al vigésimo primer aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

PURANOTICIA