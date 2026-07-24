Emiten aviso por marejadas desde este domingo en el sector de Faro Corona hasta Huasco y Juan Fernández

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este domingo 26 hasta el martes 28 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, informó sobre un Aviso de Marejadas que se presentará desde el sector de Faro Corona hasta Huasco y archipiélago el Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del oeste / suroeste.
Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este domingo 26 hasta el martes 28 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.
El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que: "Debido a un activo sistema frontal que afectará el sector centro y sur del país, esperamos marejadas con dirección del oeste/suroeste a contar del domingo 26 de julio en nuestro litoral, afectando desde Faro Corona hasta Huasco, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".
Añadió que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 09:00 y 11:00 horas como marea primaria y entre las 21:00 y 23:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al vigésimo primer aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”.
La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".
PURANOTICIA