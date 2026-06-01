Reducción de ministerios: Gobierno impulsará proyecto que fusione Interior y Segegob

En una de las principales definiciones institucionales anunciadas durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast confirmó que su administración de Gobierno impulsará una profunda reforma a la estructura del Estado, que comenzará con la presentación de un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio orientado a reducir ministerios, eliminar duplicidades de funciones y racionalizar el aparato público.

Durante su discurso, el Mandatario planteó que el actual diseño institucional requiere cambios para hacerlo más eficiente y acorde a las necesidades del país, adelantando que en las próximas semanas ingresará la propuesta al Congreso.

"En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica", anunció.

Kast explicó que esta medida será complementada: "Convocaremos a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos", sostuvo.

En esa línea, indicó que las conclusiones de dicha comisión servirán de base para futuros cambios legislativos. "A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios", agregó el Jefe de Estado.

El Presidente también abordó el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, mecanismo creado para que los principales cargos directivos del Estado sean provistos en base al mérito y no a criterios políticos. Al respecto indicó que "a casi 20 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública es la herramienta con que cuenta el Estado para que sus cargos directivos se llenen por mérito y no por cuoteo político".

Junto con valorar dicho principio, afirmó que "el sistema, tal como funciona hoy, no responde con la agilidad que el país necesita".

Con este anuncio, el Gobierno abre un nuevo debate respecto de la estructura ministerial vigente y del tamaño del aparato estatal, una discusión que el Ejecutivo buscará instalar en el Congreso durante los próximos meses como parte de su agenda de modernización del Estado.

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