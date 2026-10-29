Presidente Kast califica la falta de empleo como "el dolor más grande que tenemos" y admite que medidas "no han sido suficientes"

El Presidente José Antonio Kast abordó las cifras de desempleo que llegaron a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, 1,3 puntos porcentuales más que en el mismo período del año pasado.

Desde el Congreso de las Regiones 2026 en Concepción, que organiza la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el Mandatario apuntó al caso de los trabajadores afectados por el derrumbe de la mina El Teniente y señaló que "nosotros hablamos con la empresa, el gobernador abrió líneas de trabajo, y fuimos acogiendo a aquellas personas que estaban con mucha preocupación por lo que iba a ser la falta de empleo, que es hoy día el dolor más grande que tenemos como nación".

En esa línea, destacó la iniciativa Modo Empleo, pero cuestionó: “¿Es suficiente? No es suficiente. Por eso planteamos ahora el Plan Chile Despega. ¿Es suficiente? Tampoco es suficiente. Pero vamos reaccionando o vamos accionando a una situación que viene de más tiempo”.

Según el jefe de Estado "ya estábamos con cifras de desempleo muy altas. Hoy día tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación" y afirmó que "estamos rompiendo los récords de destrabar inversión, de aprobar proyectos y de solicitudes de inversión en Chile".

Finalmente, el Presidente planteó que “¿tenemos que hacer que la inversión sea a nivel de regiones? Por supuesto. Si Santiago no es Chile”.

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