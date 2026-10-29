Desempleo en Chile llega al 9,8% y registra un alza de 1,3 puntos porcentuales en un año

La tasa de desocupación en Chile alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa un alza de 1,3 puntos porcentuales en doce meses, según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El aumento se explicó por el crecimiento de la fuerza de trabajo (0,3%) y la disminución de las personas ocupadas (-1,1%). En tanto, las personas desocupadas aumentaron un 15,3%, impulsadas por el incremento de quienes se encontraban cesantes (14,4%) y de quienes buscaban trabajo por primera vez (24,7%).

En las mujeres, la tasa de desocupación llegó al 10,5%, con un incremento de 1,4 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado se produjo por el aumento de la fuerza de trabajo (1,4%) y la disminución de las mujeres ocupadas (-0,1%). Por su parte, las desocupadas aumentaron un 16,7%, debido al alza de las cesantes (16,4%) y de quienes buscaban trabajo por primera vez (19,6%).

En los hombres, la tasa de desocupación se situó en un 9,3%, registrando un alza de 1,2 puntos porcentuales en un año. Esto se explicó por una disminución de la fuerza de trabajo (-0,6%), menor en magnitud a la caída de los hombres ocupados (-1,9%). Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron un 1,40%, incididos por el incremento de los cesantes (12,7%) y de quienes buscaban trabajo por primera vez (31,3%).

En términos generales, el total de personas ocupadas disminuyó un 1,1% en doce meses, resultado que estuvo incidido tanto por los hombres (-1,9%) como por las mujeres (-0,1%).

Por sector económico, la contracción de la población ocupada estuvo marcada por las caídas en industria manufacturera (-8,1%), información y comunicaciones (-20,8%) y actividades financieras y de seguros (-14,1%). Por categoría ocupacional, en tanto, los descensos se registraron entre las personas asalariadas formales (-2,5%) y las personas empleadoras (-2,8%).

Por otro lado, la tasa de ocupación informal se ubicó en un 26,4%, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales en doce meses. Al desglosar por sexo, la tasa alcanzó un 28,2% en las mujeres y un 25,1% en los hombres, con variaciones de 0,1 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Las personas ocupadas informales disminuyeron un 0,3%, una caída explicada exclusivamente por los hombres (-0,8%), ya que las mujeres registraron un aumento de 0,3%. Por sector económico, el descenso estuvo impulsado principalmente por el comercio (-6,0%) y otras actividades de servicios (-10,8%). Según categoría ocupacional, incidieron las disminuciones entre los trabajadores por cuenta propia (-1,9%) y los asalariados privados (-0,6%).

En cuanto a la tasa de desocupación ajustada estacionalmente, indicador que elimina los efectos de factores estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento, esta se situó en un 9,6%, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior. El resultado se explicó por el crecimiento de la fuerza de trabajo (0,2%), impulsado por el alza de las personas desocupadas (2,3%), pese a la disminución de las ocupadas (-0,1%).

En la región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó el 10,4% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, registrando un incremento de 1,6 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado se produjo en un contexto de disminución de la población ocupada (-1,3%) y aumento de la fuerza de trabajo (0,5%).

Por sector económico, la caída de la población ocupada en la región Metropolitana estuvo marcada por información y comunicaciones (-29,0%), industria manufacturera (-10,6%) y actividades financieras y de seguros (-15,7%). Por categoría ocupacional, también incidieron las disminuciones entre las personas asalariadas formales (-4,5%) e informales (-1,3%).

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