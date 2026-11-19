El presidente José Antonio Kast respaldó la decisión del vicepresidente Claudio Alvarado de citar a La Moneda a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en medio de la controversia generada por sus diferencias con la subsecretaria Carolina Rossi y la firma del convenio con OpenAI. Al respecto, el mandatario aseguró que "no veo ningún problema" con la convocatoria.

"Hoy día en Chile está a cargo el vicepresidente y es la misma situación cuando se da una reunión, una convocatoria del presidente a un ministro, es lo mismo que hace el vicepresidente porque está a cargo de la nación", expresó el mandatario desde Shenzhen.

En esa línea, añadió que "si alguien quiere ver (un problema) en cada reunión, en cada acuerdo, en cada suscripción de un convenio con alguna empresa, con alguien que está dedicado a la inteligencia artificial, creo que está mirando hacia el pasado y no hacia el futuro".

"Nosotros estamos mirando hacia adelante, por lo tanto yo no veo ningún problema en que el vicepresidente convoque a uno u otro ministro y vayan conversando sobre los temas que son de futuro", recalcó el jefe de Estado.

Finalmente, Kast restó importancia a los cuestionamientos y sostuvo: "Si alguien quiere destacar una situación puntual, siempre lo va a poder hacer. Viva la libertad. Pero nosotros estamos ocupados de lo importante. Si alguien quiere quedarse en una discusión menor, que lo haga. Nosotros, vuelvo a insistir, estamos trabajando para Chile, para que haya mejor trabajo, más trabajo, mayor inversión", cerró el mandatario sobre este tema.

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