Presidente Kast califica de “muy apresurado” rechazo de Ramírez a reforma constitucional de seguridad

El presidente José Antonio Kast calificó de “muy apresurado” el anuncio del timonel de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, de rechazar la reforma constitucional de seguridad en los términos conocidos hasta ahora. El borrador de la iniciativa contempla excepciones a principios generales de la Carta Magna.

En entrevista con radio Duna, el mandatario valoró que se genere un debate en torno a la propuesta y sostuvo que las distintas posiciones permitirán abordar las inquietudes de los sectores políticos durante su tramitación legislativa.

"Cada vez que hemos levantado algún tema relevante se produce un debate, y yo creo que el debate es muy bueno porque van apareciendo todas las inquietudes, los planteamientos de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo. Por lo tanto, yo encuentro que es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación".

En esa línea, Kast llamó a analizar el contenido de la iniciativa antes de emitir una postura definitiva, destacando que se trata de una propuesta acotada a materias de seguridad pública.

También pidió que "vean el mérito de lo que tenemos redactado, de cómo todo se va complementando, y que no es una megarreforma constitucional, no es que hayamos convocado una asamblea constituyente para modificar todo, vamos de manera muy precisa, a temas de seguridad pública".

El presidente explicó además que la iniciativa busca fortalecer el concepto de seguridad pública dentro de la Constitución y vincularlo con otras modificaciones contempladas en la agenda gubernamental contra el crimen organizado y el terrorismo.

"Hoy día en la Constitución habla de seguridad nacional, pero no se refiere a la seguridad pública con la fuerza que nosotros decimos que tiene que tener para integrar esta reforma con otras modificaciones que están dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)", enfatizó Kast.

CRÍTICAS DE RAMÍREZ

Respecto de las declaraciones del presidente de la UDI, quien cuestionó el proyecto antes de que ingrese formalmente al Senado, el jefe de Estado recalcó que todavía no corresponde anticipar el resultado de la votación, debido a que el texto definitivo aún debe ser conocido y debatido.

Acerca de las declaraciones de Ramírez, el jefe de Estado respondió que "es una cuestión muy apresurada, decir que no cuenta con los votos, porque la reforma se dará cuenta mañana (martes) y frente a ese texto tendrán que tomar una definición, tendrán que escuchar las distintas partes, y una vez que se genere el debate, se vota".

ATENCIÓN MÉDICA PARA REOS

En cuanto al supuesto retiro del derecho a la atención médica de las personas privadas de libertad, Kast rechazó que la reforma implique eliminar dicha garantía y aseguró que los reos mantienen su derecho a recibir asistencia médica.

En ese sentido, explicó que existen mecanismos para trasladar a los internos a centros asistenciales cuando los recintos penitenciarios no cuentan con las condiciones necesarias para atenderlos.

En cuanto al supuesto retiro del derecha a la atención médica de los reos, Kast aseguró que "a ninguna persona que esté privada de libertad nunca se le ha negado el derecho a la asistencia médica (...) Por algo existen hospitales que, si el hospital penitenciario no puede brindar la atención de salud, a ese condenado se le traslada a un centro hospitalario".

Finalmente, el mandatario defendió la necesidad de garantizar atención humanitaria a las personas privadas de libertad, aunque recalcó que estas deben cumplir sus condenas.

"Hay algunos que defienden el concepto humanitario para algunos y no para otros. Yo siempre he dicho: nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel", aseveró el mandatario.

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