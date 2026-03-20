Presidente Kast asistirá este sábado a funeral de carabinero fallecido en Puerto Varas

El Presidente José Antonio Kast estará presente este sábado en el funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización en Puerto Varas.

Se espera que Mandatario arribe a Puerto Montt, en la región de Los Lagos, alrededor de las 15:00 horas para participar en la ceremonia.

La misa fúnebre se llevará a cabo a las 15:00 horas en la Iglesia Sagrado Corazón, donde se hará un pie de cueca en honor al funcionario. Posteriormente, su cuerpo será trasladado al Cementerio Parque La Esperanza, en Puerto Montt.

Durante la mañana de este viernes, acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el jefe de Estado expresó sus condolencias a la familia del uniformado. En ese contexto, aseguró que los responsables del crimen serán “encontrados, cueste lo que cueste”.

Cabe señalar que la primera autoridad del país decretó tres días de duelo nacional, desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo en memoria del sargento Figueroa.

PURANOTICIA