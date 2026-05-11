Presidente Kast arremete contra el PC por llamado a protestas: "Buscan agitar las calles y frenar los avances"

En el marco del debate por el proyecto de reconstrucción nacional, el Presidente José Antonio Kast lanzó duras críticas contra el Partido Comunista. La respuesta del mandatario surgió a raíz de los dichos emitidos por la diputada de dicha tienda, Lorena Pizarro, quien utilizó los micrófonos de radio Nuevo Mundo para convocar a protestas en la sede del Poder Legislativo con el objetivo de organizarse "para revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo".

Haciendo alusión a la iniciativa de reconstrucción nacional, la máxima autoridad del país recalcó que la agrupación política "busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso".

Utilizando su cuenta de X, el jefe de Estado apuntó directamente a la actitud de la colectividad opositora. En su publicación, el mandatario aseveró: "Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Ahora, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia".

Las palabras que motivaron la réplica presidencial fueron pronunciadas previamente por la parlamentaria comunista durante su intervención en radio Nuevo Mundo. En dicho espacio radial, la legisladora hizo un explícito llamado a la acción ciudadana, argumentando que "hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay un una lógica que se instaló después del '90, que se cree que el congreso resuelve todo".

Profundizando en su postura sobre la presión social, la representante de la Cámara Baja complementó su idea señalando el impacto de las manifestaciones presenciales. "Si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandante", añadió.

Finalmente, la diputada Pizarro enfatizó la necesidad de articulación social para frenar la agenda de la actual administración. Al respecto, sentenció que "nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan".

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