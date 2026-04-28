Presidente Kast anunció envío de un proyecto de ley para establecer el "Día Nacional de la Teletón"

El Presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto de ley que busca establecer el primer sábado de noviembre de cada año como el "Día Nacional de la Teletón", junto con declarar el domingo siguiente como el "Día Nacional del Encuentro Familiar".

La revelación se hizo en una actividad especial en el Instituto Teletón de O’Higgins, que ya cumple sus primeros 100 días en funcionamiento.

En la actividad, el Mandatario declaró que “más allá de las diferencias legítimas que podamos tener, hay causas que nos unen, y la Teletón es una de ellas. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley para establecer el Día Nacional de la Teletón y el Día del Encuentro Familiar, reconociendo una obra que es mérito de todo su equipo y de un país que se une por un propósito común”.

El anuncio tiene su origen en una solicitud realizada por Mario Kreutzberger en su último programa “Las Caras de La Moneda”. Don Francisco planteó la necesidad de establecer un día oficial: “Nuestra idea es que el primer sábado de noviembre sea el Día de la Teletón y la Solidaridad”. Ante este pedido, Kast respondió con un “trato hecho”, compromiso que ahora se traduce en una iniciativa legislativa.

Además, Teletón anunció la fecha de su campaña de recaudación 2026, año en que cumple 48 años de historia, la que se llevará a cabo el viernes 6 y sábado 7 de noviembre próximos.

La fecha fue acordada con los canales de la televisión chilena que transmiten las tradicionales 27 horas de campaña.

(Imagen: Teletón)

PURANOTICIA