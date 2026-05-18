Las plazas disponibles se concentran principalmente en la región Metropolitana, aunque también existen cupos en O’Higgins, Valparaíso, Los Lagos, Tarapacá, Coquimbo, Antofagasta, Arica y Aysén.
Carabineros abrió convocatoria de empleos civiles, con sueldos que superan los 2 millones de pesos. La institución busca personas de distintas regiones del país para funciones administrativas, técnicas, profesionales y de apoyo operativo.
Las plazas disponibles se concentran principalmente en la región Metropolitana, aunque también existen cupos en O’Higgins, Valparaíso, Los Lagos, Tarapacá, Coquimbo, Antofagasta, Arica y Aysén.
Entre los cargos ofrecidos se encuentran puestos de administrativo, auxiliar de servicios menores, operador de emergencia, conductor, cocinero, peluquero, garzón, técnico contable, técnico en enfermería, psicólogo, abogado, fonoaudiólogo, educadora diferencial y técnico gasfíter.
Las remuneraciones varían de acuerdo con el cargo y la especialidad requerida. Los sueldos más bajos bordean los $619 mil mensuales para funciones auxiliares, mientras que algunos cargos profesionales superan los $2 millones líquidos.
Entre las remuneraciones destacadas figuran:
La institución busca reforzar áreas estratégicas relacionadas con salud, logística, bienestar, educación institucional y atención de emergencias, mediante la incorporación de personal civil especializado.
Las vacantes corresponden a distintas reparticiones de Carabineros, incluyendo centros médicos institucionales, escuelas de formación, prefecturas y centrales de comunicaciones de emergencia (CENCO), consideradas claves para el funcionamiento interno de la institución policial.
Los interesados deben postular a través de la página oficial de carabineros www.carabineros.cl, y las inscripciones las pueden hacer hasta el 31 de mayo.
PURANOTICIA