Carabineros abrió convocatoria de empleos civiles, con sueldos que superan los 2 millones de pesos. La institución busca personas de distintas regiones del país para funciones administrativas, técnicas, profesionales y de apoyo operativo.

Las plazas disponibles se concentran principalmente en la región Metropolitana, aunque también existen cupos en O’Higgins, Valparaíso, Los Lagos, Tarapacá, Coquimbo, Antofagasta, Arica y Aysén.

Entre los cargos ofrecidos se encuentran puestos de administrativo, auxiliar de servicios menores, operador de emergencia, conductor, cocinero, peluquero, garzón, técnico contable, técnico en enfermería, psicólogo, abogado, fonoaudiólogo, educadora diferencial y técnico gasfíter.

Las remuneraciones varían de acuerdo con el cargo y la especialidad requerida. Los sueldos más bajos bordean los $619 mil mensuales para funciones auxiliares, mientras que algunos cargos profesionales superan los $2 millones líquidos.

Entre las remuneraciones destacadas figuran:

Periodista en Zona Los Lagos: $2.007.484.

Psicólogo en Centro Médico San Fernando: $1.795.404.

Educadora diferencial en el Departamento de Planificación y Desarrollo Social B.6: $1.795.404.

Abogado en la Zona Valparaíso: $1.795.404.

Operadores de emergencia en distintas regiones: entre $1.039.667 y $1.730.702.

Cocinero en Antofagasta: $1.084.037.

Técnicos en enfermería: entre $911.017 y $997.527.

Administrativos: desde $847.326.

Auxiliares de servicios menores: desde $619.524.

La institución busca reforzar áreas estratégicas relacionadas con salud, logística, bienestar, educación institucional y atención de emergencias, mediante la incorporación de personal civil especializado.

Las vacantes corresponden a distintas reparticiones de Carabineros, incluyendo centros médicos institucionales, escuelas de formación, prefecturas y centrales de comunicaciones de emergencia (CENCO), consideradas claves para el funcionamiento interno de la institución policial.

Los interesados deben postular a través de la página oficial de carabineros www.carabineros.cl, y las inscripciones las pueden hacer hasta el 31 de mayo.

PURANOTICIA