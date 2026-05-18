Estudio revela que contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

El estudio “Responsabilidad del Estado y las Empresas como Garantes de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Entorno Digital” de la Defensoría de la Niñez evidenció un aumento en el contacto de menores de edad con desconocidos en internet.

La investigación reveló que el contacto de niños, niñas y adolescentes con personas desconocidas en entornos digitales pasó de 19% en 2016 a 42% en 2022.

Además, la Radiografía Digital de Niñas y Niños 2025 muestra que 48% ha jugado en línea o se ha comunicado con personas que no conoce, mientras que un 40% dijo haber sido contactado por desconocidos a través de redes sociales.

“Este estudio muestra que los riesgos digitales que enfrentan niños, niñas y adolescentes no dependen solo de decisiones individuales o familiares. Hay dinámicas de contacto, exposición, presión social, uso de datos y diseño de plataformas que exceden sus posibilidades reales de control. Por eso, la protección digital debe incorporar responsabilidades concretas del Estado y de las empresas tecnológicas”, señaló el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

El informe también alerta sobre el uso problemático de dispositivos. Un 28% de estudiantes declaró sentirse ansioso cuando no tiene su celular en clases, un 30% afirmó sentirse desconectado del mundo y un 44% manifestó que pierde la noción del tiempo cuando usa el celular en la sala.

Quesille sostuvo que estos datos muestran que “el debate sobre celulares, redes sociales y plataformas digitales no puede reducirse solo a prohibir o permitir su uso, sino que debe incorporar criterios de bienestar, salud mental, convivencia escolar, educación digital y corresponsabilidad de las empresas”.

En cuanto a la exposición de niños, niñas y adolescentes a desinformación, el estudio señala que casi cuatro de cada diez estudiantes de 15 años en Chile declaran haber compartido información falsa en redes sociales sin darse cuenta de que era inexacta.

Asimismo, se identificaron riesgos asociados a ciberacoso, acoso sexual digital, exposición a contenidos dañinos, discriminatorios u ofensivos, manipulación comercial, publicidad digital, perfilamiento algorítmico y uso intensivo de datos personales de niños, niñas y adolescentes.

“Durante mucho tiempo se instaló la idea de que bastaba con que las familias supervisaran más o que niños, niñas y adolescentes aprendieran a cuidarse solos. Eso es insuficiente. Las plataformas digitales tienen un rol decisivo en la forma en que se configuran estos riesgos. Por eso, el país debe avanzar hacia reglas claras, con enfoque de derechos, prevención por diseño, protección de datos, transparencia algorítmica y mecanismos efectivos de denuncia y reparación”, indicó el defensor de la niñez.

La Defensoría de la Niñez planteó que el desafío "no es excluir a niños, niñas y adolescentes del entorno digital, sino garantizar que internet, redes sociales, videojuegos, plataformas e inteligencia artificial sean espacios seguros, adecuados a su etapa de desarrollo y respetuosos de sus derechos".

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