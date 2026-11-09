Presidente Kast anuncia proyecto para que alzas de combustibles no superen los $20

El Presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de Ley para que las futuras alzas de los combustibles no superen los $20 por litro. Sin embargo, para esta semana dijo que el reajuste será de aproximadamente 40 pesos.

Tras un reunión del comité político ampliado, el Mandatario señaló que "la conversación estuvo centrada en lo que hoy día es una urgencia social para todos nuestros compatriotas, y, claro, se ve manifestado en el tema del desempleo, pero también en lo que es el costo de la vida en el día a día".

"Y frente a esa situación, entendemos que el tema de el alza de las bencinas afecta directamente a todos los chilenos, a los comerciantes, a cada una de las familias, también a los transportistas, y hemos analizado cómo enfrentar esta situación, dado situaciones geopolíticas que se han ido dando", añadió.

"Todos sabemos que Chile tuvo una consecuencia grave por el tema de la guerra, que afectó principalmente el valor del diésel, que es distinto al valor del petróleo, como ya lo ha explicado en reiteradas ocasiones el ministro de Hacienda, porque el diésel pasa por las refinerías, y el costo que esto ha significado para Chile, más allá de cómo se ha abordado, ha sido alto", agregó.

"Solo en entre el mes de agosto y octubre lo que ha tenido que invertir el Estado para mantener cierto nivel de precios ha sido casi de 1.200 millones de dólares, que es una cifra muy importante, y eso se ve reflejado en cada vez que alguien carga bencina, o en el caso petróleo, que la diferencia es mayor, cada vez que se carga un litro de petróleo de diésel en el estanque de un camión, el Estado tiene que subsidiar 170 pesos", explicó.

También dijo que "hoy día queremos que se vaya al mínimo técnico autorizado por la ley de Mepco, al menos en lo que dice relación con lo que se esperaba del alza para este jueves, y el mínimo técnico que se puede realizar para este jueves es de un alza de 40 pesos, tanto para el petróleo como para la bencina, lo cual va a ser un alivio muy importante para la ciudadanía".

Luego señaló que "estamos pensando en cómo abordar los próximos 90 días. Y, en esa línea, hemos contado con el apoyo y el trabajo en conjunto con los presidentes de los partidos, con los jefes de bancada, para presentar un proyecto de ley con discusión inmediata, que ojalá se pueda tramitar esta semana, para que cualquier alza que venga en los próximos 90 días no supere el techo de los 20 pesos de alza".

"Eso es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas, para cada una de las familias en Chile, y se garantiza que durante esos 90 días ningún alza va a superar los 20 pesos", recalcó.

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