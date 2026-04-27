Presidente Kast anuncia paquete de medidas de apoyo a Carabineros en acto que contó con la presencia de Boric y Frei

El Presidente José Antonio Kast anunció una serie de medidas en beneficio de Carabineros en la ceremonia oficial por los 99 años de la institución, acto realizado en la escuela matriz al que también asistieron los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Al tomar la palabra, el jefe de Estado adelantó las directrices de su plan gubernamental, señalando que "en las próximas semanas presentaremos un paquete de medidas destinado en primer lugar a honrar a los héroes de Chile, aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo nuestra nación. También a aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber".

Profundizando en los alcances de esta iniciativa, el Mandatario detalló el tipo de respaldo que recibirán los afectados y sus círculos cercanos. "Estas medidas contemplan financiamiento educacional, apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar en algo, en parte, el dolor de la pérdida en sus familias", especificó.

Otro de los focos centrales de su alocución fue el déficit de personal en las calles. Sobre este punto, la máxima autoridad del país aseguró que "vamos a enfrentar decididamente la crisis que tenemos de cobertura de dotación policial. Cuando cada uno de nosotros que ejerce un rol público, recorre el país, gobernadores, alcaldes, dirigentes vecinales, se acercan a las autoridades, siempre la primera solicitud es, en el caso mío, 'Presidente, necesitamos más carabineros'".

Para revertir esta situación y fomentar el interés en la carrera policial, Kast reveló una de las estrategias clave: "Tenemos que cuidarlos y respetarlos para eso, y para lograr un mayor ingreso de jóvenes a la carrera de Carabineros, tenemos que buscar las fórmulas. Una de ellas es mejorar el estipendio que se entrega a los aspirantes en los distintos grupos de formación de carabineros".

En la misma línea formativa, el Presidente instó a "velar por las instalaciones donde ellos estudian. Tenemos que ir homologando las distintas reparticiones de estudio a lo que ayer pudimos apreciar en Concepción. También, junto con el mando, queremos revisar las mallas curriculares para complementar la formación con el trabajo en las unidades operativas territoriales".

En materia económica, el gobernante anticipó posibles mejoras salariales, aunque con cautela fiscal. Explicó que "se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades, por distintos sectores políticos. Pero sí decir que debemos hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para poder conciliarlo también con las restricciones presupuestarias que debemos atender".

Finalmente, concluyó su intervención proyectando los resultados de este plan integral. "Esperamos que con estas y otras medidas que anunciaremos en un par de semanas más, podamos aumentar significativamente en los próximos años, la cantidad de funcionarios de carabineros formados, y por otra parte, también reconocer de debida forma el trabajo que nuestros carabineros realizan a diario en favor de nuestras comunidades, y así responder a esa demanda ciudadana de mayor dotación y presencia policial", sentenció.

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