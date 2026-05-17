Termómetros caen en gran parte del país y Santiago marcó la mañana más helada del año

El intenso frío marcó el inicio de la jornada de este domingo en gran parte del país y dejó en Santiago la mañana más helada de lo que va del año. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, la capital registró una temperatura mínima de 2,8°C durante las primeras horas del día.

El organismo explicó que las condiciones atmosféricas estuvieron influenciadas por un sistema de altas presiones y cielos despejados desde la Región Metropolitana hasta la zona austral, escenario que favoreció un importante descenso térmico.

“Esta madrugada el frío llegó con todo”, señalaron desde Meteorología a través de redes sociales, junto con advertir que las temperaturas mínimas bajaron de cero en distintos sectores interiores entre las regiones de Valparaíso y Aysén.

Entre los registros más extremos destacó Balmaceda, localidad que anotó -7,4°C, convirtiéndose en una de las zonas más frías del país durante la jornada.

A ello se sumaron otras ciudades y localidades con temperaturas bajo cero, como Parral con -3,9°C, Panguilemu con -3,0°C y Temuco con -2,6°C. También se reportaron mínimas de -2,4°C en Aysén, -2,2°C en Cauquenes y -1,8°C en Santa Cruz.

En la Región de O'Higgins, Doñihue registró -1,4°C, mientras que otras comunas cercanas a Santiago también enfrentaron heladas matinales, como Buin con -0,7°C y Curacaví con -0,3°C. En tanto, Pudahuel llegó a 0,6°C.

La DMC además recordó que el récord histórico de temperatura mínima para un mes de mayo en Quinta Normal corresponde a -3,0°C, marca registrada en 1924.

Pese al frío de esta jornada, el organismo adelantó que durante los próximos días las temperaturas mínimas tenderán a subir en la zona central. Sin embargo, el ambiente frío persistirá en el sur del país y entre miércoles y jueves una baja segregada podría moderar las temperaturas máximas.

PURANOTICIA