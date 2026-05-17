Cadem: Aprobación de Presidente Kast cae a su nivel más bajo desde inicio del mandato

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva caída y llegó a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, en medio de crecientes cuestionamientos sobre seguridad y política migratoria.

Según la última edición de la encuesta Cadem Plaza Pública, el Mandatario retrocedió cuatro puntos y alcanzó un 36% de aprobación.

El estudio además mostró que la seguridad sigue siendo el principal tema asociado a la campaña presidencial de Kast. Un 44% de los encuestados identificó esa área como su principal compromiso electoral.

Sin embargo, la percepción sobre la efectividad de las medidas implementadas por el Ejecutivo aparece dividida. Mientras un 36% considera que el gobierno sí cuenta con un plan concreto en materia de seguridad, un 64% afirmó no creer que exista una estrategia clara.

En materia migratoria, la encuesta evidenció que persiste una visión crítica respecto al ingreso irregular de extranjeros al país. Un 60% opinó que la llegada de inmigrantes ha sido negativa para Chile y un 75% respaldó la idea de endurecer aún más las restricciones migratorias.

Asimismo, un 65% se mostró de acuerdo con la indicación impulsada por el gobierno para permitir que instituciones de salud y educación entreguen información destinada a identificar migrantes con órdenes de expulsión vigentes.

El sondeo también evaluó el respaldo al denominado Plan Escudo Fronterizo. Un 57% aprobó la iniciativa, aunque solo la mitad de los consultados cree que las medidas serán efectivas para frenar el ingreso irregular al país.

La encuesta además reflejó un amplio apoyo a medidas más estrictas contra la inmigración irregular. Un 85% respaldó fiscalizar y eventualmente sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular, mientras un 84% apoyó las expulsiones y un 83% restringir beneficios sociales a migrantes irregulares.

En paralelo, un 72% se mostró favorable a establecer penas de cárcel para casos de inmigración ilegal.

Uno de los puntos más sensibles del estudio fue la evaluación de la promesa de campaña relacionada con la expulsión de 300 mil migrantes irregulares.

Un 61% de los encuestados consideró que esa meta es imposible de cumplir y un 54% aseguró que gran parte de la ciudadanía creyó que se trataba de un compromiso realizable.

En esa línea, un 65% estimó que la mayoría de los migrantes irregulares continuará permaneciendo en Chile pese a las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

Pese al endurecimiento de las posturas migratorias, la encuesta también mostró respaldo a ciertos procesos de regularización. Un 77% estuvo de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de diez años viviendo en Chile sin cometer delitos y un 60% apoyó hacerlo con quienes acrediten empleo formal.

PURANOTICIA