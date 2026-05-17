Ministra Lincolao enfrenta nueva polémica por reuniones con Google y Meta sin ley de lobby

La ministra Ximena Lincolao volvió a quedar en el centro de las críticas luego de que se conociera que sostuvo reuniones con representantes vinculados a Google y Meta sin que estas quedaran registradas en la plataforma de la Ley de Lobby.

De acuerdo con antecedentes publicados por diario La Tercera, la secretaria de Estado habría participado el pasado 4 de abril en una reunión telemática con representantes relacionados con Google. Días más tarde, el 9 de abril, también sostuvo un encuentro junto a la ministra de Energía, Ximena Rincón, y ejecutivos de Meta.

Mientras la reunión encabezada por Rincón sí figura en la plataforma de Lobby, no existen registros asociados a la participación de Lincolao en ninguno de los encuentros mencionados.

Según trascendió, funcionarios del Ministerio de Ciencia señalaron que la ministra conocía los protocolos internos relacionados con la obligación de transparentar reuniones con representantes de grandes empresas y grupos de interés.

De acuerdo con esas versiones, en distintas ocasiones se le habría advertido sobre la necesidad de registrar este tipo de encuentros conforme a la normativa vigente.

Frente a los cuestionamientos, Lincolao rechazó haber incumplido las reglas de transparencia y entregó su versión respecto a ambas reuniones.

Sobre el encuentro realizado el 4 de abril, explicó que se trató de “una reunión virtual de carácter técnico y administrativo con BS Tecnología, empresa proveedora de la plataforma de correo electrónico institucional, y con integrantes del equipo técnico de Google Administración”.

La ministra añadió que el objetivo de la cita era “coordinar la recuperación del acceso a la consola del dominio web institucional”.

Respecto a la reunión vinculada a Meta, sostuvo que durante la mañana de ese día fue el entonces subsecretario quien recibió a los representantes de la empresa tecnológica y que dicho encuentro sí quedó inscrito en la plataforma de Lobby.

Sin embargo, la reunión posterior realizada durante la tarde —en la que participó junto a Rincón y representantes de Meta— no aparece registrada en el sistema de transparencia.

La controversia se suma a otros episodios que han complicado a la ministra en los últimos meses. Entre ellos, las críticas por la omisión de tres sociedades de su propiedad en su declaración de patrimonio e intereses.

Además, recientemente enfrentó la salida del exsubsecretario Rafael Araos, quien acusó a la secretaria de Estado de impulsar un plan de desvinculaciones masivas dentro de la cartera.

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