Presidente Kast ante ola de secuestros en Santiago: “Abordaremos la seguridad con toda la fuerza”

A raíz de los dos secuestros perpetrados en el país en menos de 24 horas, el Presidente de la República, José Antonio Kast, alzó la voz para garantizar que desde el Ejecutivo se tratará “el tema de la seguridad con toda la fuerza”.

El escueto diálogo con los medios de comunicación se concretó durante una caminata del mandatario desde el Palacio de La Moneda en dirección a la Contraloría. En dicho recinto, la máxima autoridad del país asiste este viernes a un seminario impulsado por el Consejo para la Transparencia.

Fue en ese trayecto donde se le consultó específicamente por los recientes raptos: el primero correspondiente a un empresario ferretero de 84 años en la comuna de San Miguel, y el segundo vinculado a una mujer de origen peruano en Estación Central. Ante la interrogante, el gobernante respondió textualmente: "Vamos a abordar el tema de la seguridad con toda la fuerza, ustedes saben que estamos dispuestos a hacerlo".

Para el transcurso de este viernes, se proyecta que el Mandatario retome la problemática de los secuestros durante sus próximas actividades oficiales. Su intensa agenda contempla, sumado al seminario ya citado, su participación en la inauguración del año académico en la Universidad de Chile. Posteriormente, el itinerario continuará con una misa en La Moneda y finalizará con el Comité Económico de ministros, encuentro que de igual forma se llevará a cabo en el Palacio.

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