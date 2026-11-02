Presidente Kast alcanza su nivel más bajo de aprobación, según Cadem: encuesta cifra en 26% el respaldo al Mandatario

La preocupación por el empleo y el deterioro de las expectativas económicas se suman a un escenario de menor respaldo ciudadano al Gobierno, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem.

La medición, difundida este domingo 1 de noviembre, reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 26%, su nivel más bajo desde que asumió el cargo, en medio de los cuestionamientos por la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El respaldo al mandatario retrocedió tres puntos respecto de la medición anterior y acumula una disminución de siete puntos desde el inicio de la controversia por las rebajas de condenas vinculadas al caso Rabat.

La desaprobación presidencial, en tanto, alcanzó el 69%, tres puntos más que en los sondeos anteriores.

El balance de octubre también refleja un deterioro en la evaluación del Ejecutivo. Durante ese mes, la aprobación promedio llegó al 30%, cinco puntos menos que en septiembre, mientras que la desaprobación aumentó hasta el 65%, convirtiéndose en el periodo con los indicadores más desfavorables para el Presidente.

La caída del respaldo se observa en distintos segmentos de la población, aunque presenta diferencias relevantes entre grupos.

Entre quienes votaron por Kast en la segunda vuelta presidencial, la aprobación descendió diez puntos y se ubicó en 59%. En los sectores medios alcanzó un 29%, con una disminución de ocho puntos, mientras que entre las personas identificadas con la derecha llegó al 65%, siete puntos menos.

El menor nivel de respaldo se registra entre los jóvenes de 18 a 34 años, segmento en el que solo un 15% aprueba la gestión presidencial, cuatro puntos por debajo de la medición anterior.

CASO RABAT

La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad continúa siendo uno de los principales asuntos de la agenda política.

De acuerdo con Cadem, un 70% de los encuestados está en desacuerdo con la decisión del Presidente Kast de mantener a Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia, cifra que aumentó seis puntos respecto de la medición previa.

La evaluación del secretario de Estado también presenta un amplio nivel de rechazo, con un 78% de desaprobación a su gestión.

Asimismo, el 81% de los consultados considera que el ministro debió tomar en cuenta tanto los aspectos jurídicos como las consecuencias políticas y sociales de las decisiones relacionadas con las rebajas de condenas.

La relevancia pública de esta controversia también quedó reflejada en las preguntas sobre la actualidad nacional. Un 55% de los participantes identificó el caso como la noticia más importante de la semana, mientras que un 43% seleccionó a Rabat como el personaje de mayor relevancia durante el mismo periodo.

AUMENTA EL PESIMISMO

Más allá de la evaluación de las autoridades, la encuesta evidencia un deterioro de las percepciones ciudadanas sobre el rumbo del país y sus perspectivas económicas.

Un 71% de los encuestados considera que Chile avanza por mal camino, el porcentaje más alto registrado desde marzo de este año.

En paralelo, un 68% observa el futuro con pesimismo, indicador que alcanza su mayor nivel desde marzo de 2015, según la serie histórica informada por Cadem.

Las preocupaciones también se reflejan en la situación económica de los hogares. Un 60% evalúa negativamente sus condiciones económicas personales y familiares, mientras que un 82% considera desfavorable la situación económica de los consumidores.

Ambos indicadores se encuentran en sus niveles más negativos desde marzo de 2014, de acuerdo con la información del estudio.

PREOCUPACIÓN LABORAL

El empleo aparece como otro de los ámbitos de mayor inquietud entre los encuestados.

Un 92% considera que la situación laboral del país es mala o muy mala, mientras que el desempleo se posiciona como la segunda principal preocupación económica personal y familiar, con un 27% de las menciones, cinco puntos más que en la medición anterior.

El alza de los precios continúa encabezando las preocupaciones económicas, con un 34%, aunque registra una disminución de dos puntos.

La incertidumbre sobre la continuidad del trabajo también presenta un aumento. Un 71% de los consultados manifestó preocupación por la estabilidad de su empleo o del trabajo de quien encabeza económicamente el hogar, nueve puntos más que en la medición previa.

Esta cifra representa el nivel más alto desde enero de 2025.

Al consultar por las principales urgencias del mercado laboral, un 54% señaló que las empresas no están generando nuevos puestos de trabajo, seis puntos más que en la medición anterior.

En segundo lugar aparecen los despidos masivos y la inestabilidad laboral, mencionados por un 43% de los encuestados, con un incremento de ocho puntos.

Finalmente, un 34% identificó las dificultades para encontrar nuevamente empleo después de perder un trabajo como otra de las principales preocupaciones, dos puntos menos que en la medición anterior.

Los resultados de Plaza Pública muestran así un escenario en el que la menor aprobación presidencial coincide con una evaluación desfavorable de la economía, una creciente preocupación por el empleo y cuestionamientos a la permanencia del ministro Fernando Rabat en el gabinete.

PURANOTICIA