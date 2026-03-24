Presidente Kast acusa irresponsabilidad fiscal de la oposición por alza de combustibles

El Presidente José Antonio Kast afirmó la mañana de este martes que quienes están criticando el alza de los combustibles desde la oposición, "no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales".

A su llegada al aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, al inicio de su gira a la Región de Los Lagos, el mandatario repasó las medidas anunciadas este lunes y destacó que "hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas".

"No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos endeudándonos para después en corto tiempo más tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas", añadió.

En cuanto a las críticas de la oposición, el Presidente respondió que "lamentablemente hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, nadie buscaba, nosotros esperamos que vuelva la paz, pero la situación mundial es distinta a la que le tocó vivir a gobiernos anteriores".

"Si vemos que el precio del barril casi duplica su valor, bueno, ¿cómo lo hacemos? Con la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales", añadió.

"Cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como otra guerra acotada entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior sí les había dejado fondos de reserva. Nosotros no hemos encontrado con arcas vacías, por lo tanto entiendo esto como una crítica política", agregó.

Luego, expresó que "los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad, y así como está generándose esta alza de los precios de los combustibles por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo".

"Critiquen políticamente lo que estimen inconveniente, pero que se la jueguen por la gente y que en estos dos días que van a sesionar en el Parlamento, ojalá puedan analizar bien los proyectos y nos den el apoyo", cerró.

En cuanto a la aglomeraciones en las bencineras, el mandatario expresó que Chile tiene reservas para estos días, “por lo tanto, es entendible que cada uno quiera llenar el tanque de su vehículo, pero también les tenemos que pedir la solidaridad en el transporte a los lugares de trabajo, que cuiden y respeten el tema del transporte público”.

Acerca de posibles manifestaciones, dijo que "cualquier daño que se realice a un bus en estos días, cualquier aglomeración provocada por disturbios en las entradas de los metros, perjudica a todos los chilenos; va a ser un llamado a la responsabilidad".

"Nosotros compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas, que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse”, concluyó el Presidente.

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