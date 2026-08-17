Presidente Kast aborda posibilidad de indultos y asegura que no ha recibido solicitudes en su escritorio

El presidente José Antonio Kast abordó la posibilidad de otorgar indultos y señaló que el Ministerio de Justicia se encuentra analizando las situaciones de las personas que eventualmente soliciten este beneficio.

En diálogo con Radio Duna, el Mandatario sostuvo que las eventuales solicitudes deben ser evaluadas caso a caso, y afirmó que hasta ahora no ha recibido ninguna petición de indulto directamente.

“Estamos viendo cuáles son las realidades de cada persona hoy día, en la medida que solicite el indulto”.

“El Ministerio de Justicia puede estar haciendo los distintos análisis. Yo no he visto ningún indulto. Yo no los tengo en mi escritorio”, añadió Kast al ser consultado por el caso del conscripto Carlos Robledo, condenado a 10 años por su actuar en La Serena durante el estallido social.

En ese contexto, el presidente defendió que las decisiones respecto de eventuales indultos no estén condicionadas por presiones políticas, mediáticas o encuestas, sino que respondan a su proyecto de Gobierno.

“Un presidente no se mueve por presiones, no se mueve por titulares, un presidente no se mueve por encuestas. Y lo que he visto en el último tiempo es que hay mucha gente que se mueve por encuestas, hay otros que se mueven por titulares. Yo me muevo por un proyecto político que es sacar adelante Chile de una situación muy compleja en la que estaba”, finalizó Kast.

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