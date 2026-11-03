Presidente José Antonio Kast se reúne con el rey Felipe VI en el inicio de su gira por Europa

El Presidente José Antonio Kast se reunió este martes en Madrid con el rey de España, Felipe VI, en el marco de su gira por Europa, la primera que realiza como mandatario electo.

El encuentro se desarrolló en el Palacio Real y contó con la participación del canciller Francisco Pérez Mackenna y del embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, quienes acompañaron al jefe de Estado.

A través de su cuenta de X, el mandatario se refirió a la reunión y destacó los vínculos entre ambos países. "la amistad entre Chile y España tiene raíces profundas y un enorme potencial por delante, y así lo conversamos esta mañana en la audiencia privada con Su Majestad el Rey Felipe VI".

Previamente, Kast participó en la Conferencia Internacional de Banca organizada por Banco Santander, actividad a la que asistió acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola; el canciller Pérez Mackenna y otros integrantes de la delegación chilena.

Tras su paso por España y el encuentro con el monarca, el mandatario viajó a Roma, donde tiene previsto reunirse durante esta jornada con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En tanto, para este miércoles contempla un encuentro en el Vaticano con el papa León XIV.

PURANOTICIA