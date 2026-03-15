Presidente José Antonio Kast inicia agenda en el norte con visita a base militar y frontera en Arica

El Presidente José Antonio Kast viajará este lunes a la Región de Arica y Parinacota para encabezar una agenda centrada en seguridad y control fronterizo, en el marco de las primeras acciones de su gobierno.

El mandatario despegará desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Arica, acompañado por los ministros Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa Nacional), Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Martín Arrau (Obras Públicas).

La primera actividad del programa está prevista para las 11:30 horas de este lunes, cuando el jefe de Estado liderará el Comité de Ministros de Seguridad junto a la ministra Steinert y los titulares de Interior y Defensa.

A la reunión también se sumará el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien participará de forma telemática, además del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcelo Cerna.

Durante la tarde del lunes, el Presidente y su comitiva visitarán la base militar “Solo de Zaldívar”, ubicada en Playa Las Machas, para posteriormente trasladarse hasta el complejo fronterizo Chacalluta.

En ese lugar, el mandatario inspeccionará los trabajos de movimiento de tierra que realiza el Ejército, parte de las medidas contempladas para reforzar el control en la frontera norte.

Dentro del Plan Escudo Fronterizo, el gobierno ha planteado la construcción de zanjas y barreras físicas en distintos sectores de la frontera, además de aumentar la presencia militar en la zona.

En ese contexto, el Presidente ya había solicitado apoyo al Ejército para avanzar en estas iniciativas.

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y de acciones en la Macrozona Norte. Le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, planteó el mandatario tras asumir el cargo.

Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo también designó como comisionado especial para la Macrozona Norte al almirante en retiro Alberto Soto.

Según explicó la autoridad, los trabajos podrían extenderse por cerca de 500 kilómetros en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

En paralelo, el gobierno busca fortalecer el control fronterizo mediante la incorporación de tecnología, incluyendo drones, cámaras térmicas y sistemas biométricos.

Estas herramientas ya habían comenzado a adquirirse a través del Sistema Integrado de Frontera, iniciativa impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Otra de las medidas que el Ejecutivo pretende reforzar es la reconducción de migrantes que ingresen de manera irregular al país hacia Bolivia, mecanismo que comenzó a aplicarse durante el último año.

Desde el gobierno boliviano señalaron que estas acciones no afectarían el diálogo entre ambos países.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, indicó que “en realidad este es un tema que el Presidente Kast había anunciado incluso en campaña y el día de ayer lo entregó como mandato”, agregando que esperan avanzar próximamente en una reunión bilateral entre ambas naciones.

PURANOTICIA