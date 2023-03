Presidente interino del Partido Liberal asegura que tienen que "reconstruir la confianza" con el gobierno tras la salida del exministro del MOP

"Tensa" fue la palabra usada por el presidente interino del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, para calificar la cita sobre la posición de la bancada con el Gobierno.

El motivo fue la salida del único ministro militante de la colectividad, Juan Carlos García, quien fue sustituido por Jessica López, expresidenta del Banco Estado en el ministerio de Obras Públicas (MOP).

"Estamos reconstruyendo la confianza, vamos a seguir trabajando", recalcando que "tenemos que reconstruir las confianzas, tanto la mía como la de la bancada".

La remoción de García provocó tensión en la alianza de Gobierno, de tal manera que el líder del PL, Patricio Morales, renunció a la presidencia de la tienda política al día siguiente del cambio de gabinete.

Este lunes la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic criticó la salida del extitular del MOP. "La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno", asegurando que la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, no supo de la decisión y que le había molestado.

Lo que fue desmentido por la propia Uriarte, descartando haber estado en contra de la salida de García. Por otro lado, la ministra vocera, Camila Vallejo comentó que entendían "las legítimas molestias o dolores que puedan tener respecto a las expectativas que tenían sobre un cambio de gabinete".

Sin embargo, según el propio García en entrevista con La Tercera, su salida fue realizada a última hora.

"Si no me equivoco, a las 12 o 13 de la tarde. No antes. Corresponde a decisiones que son exclusivas del Presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida", consignó.

