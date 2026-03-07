Presidente Gabriel Boric se despide desde La Moneda: “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se despidió este sábado de sus adherentes desde el Palacio de La Moneda, en un acto realizado frente a la Plaza de la Constitución.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que “me voy con la frente en alto y las manos limpias”, agregando que aunque dejará el cargo en los próximos días, seguirá comprometido con la construcción de un Chile más justo.

En su discurso, Boric realizó un balance de su gestión y destacó que los avances logrados durante su gobierno fueron resultado de un trabajo colectivo.

El jefe de Estado también agradeció a su gabinete, a los funcionarios públicos y a los equipos de trabajo en todo el país, señalando que el desarrollo de las políticas públicas fue posible gracias al esfuerzo conjunto.

Entre las medidas impulsadas durante su administración mencionó la legislación pesquera, el programa Chile Cuida, el copago cero en salud, el royalty minero y la reforma al sistema de pensiones.

La despedida fue organizada por el colectivo “Unidos con Boric”, y se realizó a pocos días de que el mandatario finalice oficialmente su período presidencial tras cuatro años al frente del Gobierno de Chile.

