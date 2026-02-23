Presidente Gabriel Boric recibe al general Pedro Varela y afina traspaso en la Comandancia en Jefe del Ejército

El presidente Gabriel Boric recibió esta mañana en audiencia al nuevo comandante en jefe del Ejército, general de división Pedro Varela, quien asumirá oficialmente sus funciones en marzo de este año. En el encuentro acompañaron al jefe de Estado, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; y el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga.

Al finalizar la reunión, el jefe de Estado destacó el encuentro en su cuenta X: “Junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, nos reunimos con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, y el general de división Pedro Varela, que en los próximos días asumirá la Comandancia en jefe del Ejército. Trabajamos para un traspaso de mando impecable en esta institución al servicio de las chilenas y chilenos”.

LA TRAYECTORIA

El general de división, Pedro Varela, nació en Chiguayante, Región del Biobío, en 1968. Ingresó a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins en 1986, graduándose con el grado de Alférez en diciembre de 1988, en el Arma de Caballería Blindada. Es licenciado en Ciencias Militares y Magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército.

En 2023, ejerció como comandante del Comando Conjunto Norte, unidad dependiente del Estado Mayor Conjunto que tiene la responsabilidad de preparar, entrenar y emplear las fuerzas militares.

A la fecha, el general Pedro Varela se desempeña como comandante de Operaciones Terrestres, cargo que asumió en 2024, teniendo bajo su responsabilidad planificar y dirigir el alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre.

