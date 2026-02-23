Elizalde enfrenta a EE.UU., defiende la soberanía y reivindica gestión en seguridad y economía a días del cambio de mando

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la decisión de Estados Unidos de revocar visas a autoridades chilenas, defendió el proyecto de cable submarino con China y realizó un balance en seguridad y economía a pocos días del cambio de mando.

En entrevista con Radio Pauta, el ministro fue categórico en relación a la medida de Washington: “Chile jamás tomaría decisiones que pudieran afectar la seguridad nacional o la seguridad regional”, sostuvo, calificando la determinación como carente de fundamento.

En esa línea, respaldó la nota de protesta enviada por Cancillería y el llamado al embajador estadounidense para expresar la molestia del Ejecutivo. Recordó además que “el proyecto de cable submarino con China se encuentra en evaluación y debe superar 13 etapas técnicas antes de cualquier resolución definitiva. En Chile este tipo de iniciativas se analizan bajo criterios de libre competencia y neutralidad tecnológica”, recalcó.

Consultado por la visita internacional del presidente electo a Estados Unidos, Elizalde evitó polemizar directamente, pero marcó un contraste de enfoque: “la política exterior chilena, debe sustentarse en relaciones entre Estados soberanos, en el respeto mutuo y en la tradición multilateral. Más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos, Chile ha mantenido históricamente una línea de continuidad en sus vínculos internacionales”, enfatizó.

En el plano interno, el ministro cuestionó el concepto de “gobierno de emergencia”, advirtiendo que podría ser una fórmula para justificar retrocesos en protección social o derechos laborales. “Si eso no es así, bienvenido sea”, aclaró.

Elizalde también defendió los resultados en seguridad: los ingresos irregulares en el norte han disminuido en más de 54%, los hechos de violencia rural cayeron cerca de 80% y los homicidios muestran descensos consecutivos tras el alza registrada en 2022, cuando la tasa alcanzó 6,6 por cada 100 mil habitantes.

En materia económica, subrayó la responsabilidad fiscal y la contención del gasto, atribuyendo el déficit estructural a menores ingresos proyectados y no a un descontrol presupuestario.

Finalmente, destacó que el gobierno trabaja para garantizar un traspaso de mando “ejemplar”, resaltando “la fortaleza institucional del país y la importancia de preservar ese patrimonio democrático”.

