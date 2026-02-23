Confirman que Gyvens Laguerre fue intermediario en homicidio del empresario Jaime Solanes

Carabineros confirmó que Gyvens Laguerre, exintegrante del grupo Reggaeton Boys, fue detenido la semana pasada por actuar como intermediario en el sicariato que terminó con la vida del empresario Jaime Solanes, dueño de Plásticos Solanes, asesinado en marzo de 2025 en Quinta Normal.

La investigación permitió identificar primero al conductor del vehículo de huida, N.J.M.E., venezolano de 29 años en situación migratoria irregular, detenido en septiembre de 2025.

Posteriormente se estableció la participación de Laguerre, de 47 años, quien mantenía vínculos con un familiar de la víctima.

Las diligencias finalmente apuntaron al autor intelectual: Miguel Ángel Cerda, chileno de 75 años y pariente directo de Solanes. Su detención fue autorizada por el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.

Ambos imputados -Laguerre y Cerda- serán formalizados este lunes a las 12:00 horas en el Centro de Justicia, acusados de homicidio calificado.

CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN

El asesinato de Jaime Solanes, ocurrido en marzo de 2025 en Quinta Normal, estaría vinculado a un conflicto familiar por una herencia, apunta Radio Biobío.

Según la investigación, el autor intelectual sería Miguel Ángel Cerda, de 75 años, ex candidato a alcalde por Melipeuco y cuñado de la víctima.

La Fiscalía estableció que Cerda habría encargado el crimen y que Gyvens Laguerre, exintegrante del grupo Reggaeton Boys y exsuegro de una hija de Cerda, actuó como intermediario en la contratación del sicario. Laguerre fue detenido la semana pasada en un servicentro de Santiago.

En septiembre de 2025 ya había sido capturado un ciudadano venezolano acusado de trasladar al autor material del homicidio. Este último aún está prófugo y sería conocido como “El Causa”.

El fiscal Héctor Barros confirmó que la motivación del asesinato fue económica: “En este caso en particular, es un dinero producto de una herencia”. Ambos imputados -Cerda y Laguerre- serán formalizados este lunes, acusados de homicidio calificado, delito por el que arriesgan presidio perpetuo calificado.

PURANOTICIA