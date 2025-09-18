Presidente Gabriel Boric llama a chilenos a sentirse parte de una misma sociedad en año electoral

Al salir de La Moneda rumbo a la Catedral Metropolitana para asistir al último tedeum ecuménico de su mandato, el Presidente Gabriel Boric llamó a los chilenos a sentirse parte de una misma sociedad, más aún en un año electoral.

Antes de abordar el Ford Galaxy, señaló que "espero que en la homilía y no solo en la homilía, sino también en las celebraciones que se den a lo largo de todo el país, tengamos perspectiva histórica de qué es lo que significa la independencia de Chile".

"Y más aún en año electoral, el ser consciente de la importancia de la democracia, de poder decidir como pueblo respecto a nuestro propio destino y sentirnos parte de una misma sociedad, que es lo que nos une como chilenos, los símbolos patrios, sin lugar a dudas, estos colores que nos enorgullecen, pero es mucho más que eso, un sentido de pertenencia a un destino común", añadió.

Finalmente, expresó que "también es importante que nos queramos, que nos respetemos, que seamos capaces de conversar entre nosotros, de acoger la diversidad que existe en Chile. Yo por lo menos puedo decirles hoy día, 18 de septiembre del año 2025, que estoy profundamente orgulloso de mi país".

