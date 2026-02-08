Presidente Gabriel Boric intensifica giras regionales en la recta final de su gobierno

En la recta final de su mandato, el Presidente Gabriel Boric ha intensificado sus giras regionales, reforzando su presencia fuera de Santiago con una agenda centrada en obras públicas, infraestructura y anuncios sectoriales, en paralelo al cierre del período legislativo del Congreso.

A fines de enero, el Mandatario realizó una gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, donde encabezó la firma de decretos para la red de salares protegidos, inauguró el Museo Regional de Atacama y sostuvo encuentros con comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños. En la zona, además, participó en la puesta en marcha del sistema de Agua Potable Rural de Toconao.

Durante la presente semana, el despliegue presidencial continuó en la Región de Aysén, donde Boric llegó hasta Cochrane para anunciar la primera etapa de la conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina, y colocar la primera piedra del mejoramiento de la Ruta 7 Sur. A ello se sumaron la inauguración del Hospital Dr. Leopoldo Ortega en Chile Chico, el primer patrullaje marítimo de una nueva lancha de Carabineros y la habilitación de un punto de posada de helicópteros en La Junta.

El itinerario contemplaba una visita a la Región de Magallanes, la que fue suspendida por motivos personales, adelantando el regreso del Mandatario a Santiago. No obstante, desde el entorno de La Moneda señalan que la presencia en regiones seguirá siendo parte del diseño de cierre de gobierno, proyectándose incluso una gira de tres días a Isla de Pascua durante la tercera semana de febrero.

Este eventual viaje ocurre en medio de un escenario político complejo, marcado por la salida de la embajadora Mahani Pakarati en Nueva Zelandia y el rechazo mayoritario de la comunidad Rapa Nui al proyecto de estatuto de autonomía. En paralelo, adherentes del Mandatario preparan una actividad de despedida el próximo 7 de marzo en la Plaza de la Constitución, combinando así el cierre del gobierno entre despliegue territorial, tensiones políticas y gestos de respaldo ciudadano.

