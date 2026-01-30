Presidente electo llegó a El Salvador: visitará la megacárcel y se reunirá con Nayib Bukele

El Presidente electo, José Antonio Kast, arribó la madrugada de este viernes 30 de enero a El Salvador, donde se reunirá con el presidente de ese país, Nayib Bukele, y visitará la megacárcel para conocer su funcionamiento.

Kast publicó en su cuenta de X que estaba "llegando a El Salvador para la última parte de nuestro recorrido por América Central. Estamos anticipando trabajo, contactos y generando redes para partir con todo el 11 de marzo. ¡No hay tiempo que perder!".

Durante la mañana, el Mandatario electo se trasladará al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador que se destaca por su máxima seguridad y funcionamiento.

Cabe mencionar que ésta no es la primera vez que Kast visita el recinto, ya que antes lo hizo cuando era candidato presidencial. En esta visita estará acompañado por los futuros ministros, con el objetivo de ver qué podrían aplicar en Chile.

Posteriormente, se reunirá con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instancia que tendrá dos partes: una privada entre los dos mandatarios y después una en conjunto con las futuras autoridades chilenas.

Cabe hacer presente que con la visita a este país culminará la gira de José Antonio Kast por Latinoamérica y el Caribe.

