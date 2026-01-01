Presidente electo Kast promete orden y reconstrucción en mensaje de Año Nuevo

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entregó este jueves un mensaje de Año Nuevo, en el que afirmó que el país inicia una nueva etapa marcada por “tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable”, tras su triunfo en las elecciones presidenciales.

A través de su cuenta en la red social X, Kast señaló que “2025 no fue un año más”, asegurando que fue el período en que millones de chilenos manifestaron su rechazo al desorden, la improvisación y el abandono. “Fue el año en que Chile eligió el cambio y la esperanza”, expresó.

El mandatario electo destacó que el año que termina quedará registrado en la historia nacional “no por la comodidad, sino por el coraje y la decisión de cambiar el rumbo”, subrayando que ese proceso debe sostenerse con humildad, trabajo y un firme compromiso con el país.

En esa línea, Kast sostuvo que 2026 marcará el inicio de una nueva etapa, advirtiendo que será un período exigente. “Vienen tiempos duros. Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos”, afirmó en su mensaje.

Finalmente, el presidente electo llamó a recuperar la confianza y la fe en el país, señalando que “Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente”, enfatizando que ese cambio de actitud será clave para enfrentar los desafíos del próximo gobierno.

