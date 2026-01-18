Presidente electo Kast llama a la unidad ante catástrofe por incendios

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió este domingo a la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, catástrofe que hasta ahora deja al menos 16 personas fallecidas y miles de damnificados.

A través de su cuenta en X, Kast señaló que “frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”, subrayando que “no hay espacio para la política en este momento crítico”.

Las declaraciones se realizaron mientras varios incendios permanecen activos en sectores como Iriquén, en Penco; Trinitarias, en Concepción; y Perales Biobío, en Ránquil, focos que han consumido miles de hectáreas, provocado personas lesionadas y obligado a evacuaciones masivas en distintas comunas.

El llamado del presidente electo se suma a las acciones implementadas por el Gobierno, que decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe en ambas regiones, además del despliegue de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Bomberos y brigadas de Conaf, junto a un amplio operativo aéreo y terrestre para enfrentar el avance del fuego.

Asimismo, las autoridades informaron la habilitación de más de 160 albergues en la región de Ñuble y cerca de 700 en el Biobío, con el objetivo de acoger a las personas que perdieron sus viviendas o debieron evacuar preventivamente, reiterando el llamado a priorizar la vida y acatar las alertas SAE ante el avance de los incendios.

PURANOTICIA