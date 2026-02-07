Presidente electo Jose Antonio Kast presentará este sábado a subsecretarios y delegados regionales de su futuro gobierno

Tras varias postergaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast, concretará este sábado la presentación oficial de los subsecretarios y delegados regionales que integrarán su futura administración, en una instancia clave para completar la conformación de su equipo de gobierno a pocos días de asumir en La Moneda.

Según informó la Oficina del Presidente Electo (OPE), la actividad se realizará a las 13:00 horas en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, ubicado en avenida Manquehue Norte, en la comuna de Las Condes. En la ocasión, el mandatario dará a conocer a quienes conformarán la denominada “segunda línea” del Ejecutivo.

A menos de 24 horas del anuncio, y pese a algunos ajustes de última hora, desde el entorno del futuro gobierno señalan que la nómina de delegados regionales ya se encuentra definida, mientras que en el caso de las subsecretarías aún restan algunos nombres por resolver, lo que ha mantenido expectación en el oficialismo entrante.

En total, se trata de cerca de 40 designaciones, varias de las cuales ya son consideradas confirmadas dentro del círculo cercano a Kast. El diseño de estos nombramientos mantiene la misma lógica aplicada en la conformación del gabinete ministerial, donde se priorizó un perfil técnico e independiente, por sobre la representación directa de los partidos políticos.

De esta manera, la presentación de subsecretarios y delegados regionales marcará uno de los últimos hitos previos al inicio formal del nuevo gobierno, permitiendo completar la estructura administrativa que acompañará la instalación de la próxima gestión presidencial.

PURANOTICIA