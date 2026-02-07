Presidente electo Jose Antonio Kast evalúa crear un comisionado especial para la Macrozona Norte

En medio de la definición de la futura estructura del Ejecutivo, el presidente electo José Antonio Kast abrió la posibilidad de crear un comisionado especial para la Macrozona Norte, figura que tendría como principal misión coordinar y supervisar el denominado plan de escudo fronterizo en esa zona del país.

El planteamiento fue realizado tras la presentación de los nuevos subsecretarios y delegados presidenciales, instancia en la que el futuro mandatario abordó los desafíos en materia de seguridad y control territorial, reconociendo la complejidad que enfrenta el norte del país en esta área.

“Uno de los desafíos que tenemos es el plan escudo seguro”, afirmó Kast, detallando que esta estrategia ha sido analizada junto a los futuros ministros de Seguridad e Interior, así como con autoridades regionales, particularmente los gobernadores, a quienes reconoció un rol relevante en la articulación territorial.

Según explicó, la eventual creación de este cargo responde tanto a experiencias observadas en otros países como al análisis de la realidad nacional. En ese marco, precisó que el comisionado no tendría atribuciones ejecutivas, pero sí cumpliría una función clave de coordinación estratégica entre las tres delegaciones regionales de la macrozona.

“Tomamos la decisión de conformar la macrozona norte, con la posibilidad de tener un comisionado que pueda ejercer un rol de coordinación con las delegaciones regionales y de manera complementaria con Interior, Justicia, Defensa y Seguridad”, sostuvo el presidente electo.

En la misma línea, Kast descartó eliminar la figura de los delegados presidenciales, aunque planteó que su permanencia puede coexistir con un fortalecimiento progresivo de los gobiernos regionales, siempre que se avancen estándares de transparencia y control en el uso de los recursos públicos.

Finalmente, el futuro mandatario señaló que el aumento de atribuciones para los gobernadores dependerá de auditorías anuales y una gestión responsable de los fondos regionales, subrayando que, de concretarse, la figura del comisionado para la Macrozona Norte se integrará como parte central de la estrategia de seguridad del próximo gobierno.

PURANOTICIA