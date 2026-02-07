Presidente Electo José Antonio Kast define su equipo de subsecretarios con énfasis técnico y experiencia pública

El Presidente Electo Jose Antonio Kast presentó oficialmente el listado completo de subsecretarios y subsecretarias, quienes asumirán la conducción operativa de los distintos ministerios. El documento, difundido por la Oficina del fututo Jefe de estado, detalla formación académica, experiencia laboral y antecedentes personales de cada autoridad designada.

En el ámbito educativo, destacan Daniel Rodríguez, subsecretario de Educación; María Cristina Tupper, subsecretaria de Educación Parvularia; y Fernanda Valdés, a cargo de Educación Superior, quienes concentran una sólida trayectoria académica y experiencia en políticas públicas vinculadas al sistema educacional.

En materia económica y fiscal, el Ejecutivo confirmó a Juan Pablo Rodríguez como subsecretario de Hacienda y a José Pablo Gómez al frente de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Ambos cuentan con una extensa carrera en gestión financiera del Estado, reforzando el eje de responsabilidad fiscal del Gobierno.

Respecto al área política y territorial, se designó a Máximo Pavez en Interior, Sebastián Figueroa en Subdere, José Francisco Lagos en la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y Constanza Castillo en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), configurando el núcleo político-administrativo del Ejecutivo.

En el ámbito de justicia y derechos fundamentales, asumirá Luis Alejandro Silva como subsecretario de Justicia y Pablo Mira en Derechos Humanos, mientras que Andrés Jouannet liderará la Subsecretaría de Seguridad Pública y Ana Victoria Quintana la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Las áreas productivas y ambientales estarán encabezadas por Hugo Briones en Energía, José Ignacio Vial en Medio Ambiente, Álvaro González en Minería y Nicolás Balmaceda en Obras Públicas, todos con experiencia técnica y paso por organismos públicos o privados vinculados a sus carteras.

En relaciones internacionales y comercio exterior, el Gobierno nombró a Patricio Torres como subsecretario de Relaciones Exteriores y a Paula Estévez en Relaciones Económicas Internacionales, fortaleciendo la diplomacia política y económica del país.

Finalmente, en el sector social y de infraestructura se confirmó a Alejandra Pizarro en Salud Pública, Julio Montt en Redes Asistenciales, María Elisa Cabezón en Previsión Social, Gustavo Rosende en Trabajo, Romina Garrido en Telecomunicaciones, Martín Mackenna en Transportes, Natalia Aguilar en Vivienda y Daniela Castro en Mujer y Equidad de Género, cerrando así el organigrama completo del nuevo equipo subsecretarial.

