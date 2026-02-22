Presidente Electo José Antonio Kast asistirá a cumbre en Miami y espera reunirse con Trump en medio de tensiones diplomáticas

El mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, asistirá el próximo 7 de marzo a la conferencia internacional “Shield of The America”, que se realizará en la ciudad de Miami, donde espera sostener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según consigna El Mercurio, la invitación fue recibida por la Oficina del Presidente Electo (OPE) el pasado 16 de febrero y aceptada de manera expedita. La conferencia tendrá lugar en el Trump National Doral Miami, complejo perteneciente a la cadena hotelera del mandatario estadounidense.

Desde el entorno de Kast no descartan una reunión bilateral con Trump, así como encuentros con otras autoridades de la administración norteamericana, aunque precisan que la agenda definitiva aún está en proceso de coordinación.

La asistencia del presidente electo se produce en un contexto de tensión diplomática entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y Estados Unidos, debido al proyecto de cable óptico entre Chile y China, iniciativa que ha generado reparos desde Washington por motivos estratégicos.

De acuerdo a cercanos al mandatario electo, el objetivo del viaje es abordar temas como libertad, seguridad y prosperidad del Hemisferio Occidental, además de materias vinculadas a interferencia extranjera, crimen organizado, terrorismo e inmigración ilegal masiva.

Desde la OPE confirmaron que Kast viajará acompañado del Ministro de Relaciones Exteriores designado, Francisco Pérez Mackenna, junto a asesores clave como Cristián Valenzuela, futuro director estratégico de comunicación de la Presidencia; Eitan Bloch, asesor internacional; y la jefa de prensa María Paz Fadel. También se evalúa la incorporación de Alejandro Irarrázaval, próximo jefe de asesores del Segundo Piso, y Catalina Ugarte, jefa de gabinete.

Entre los invitados a la cumbre figuran los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), además de otras autoridades de la región.

Uno de los asuntos de “máximo interés” para el equipo de Kast será el nuevo escenario en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, situación que —según el entorno del mandatario electo— podría facilitar el retorno de cientos de miles de migrantes venezolanos actualmente en Chile.

