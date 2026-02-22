Corte Suprema rechaza desafuero y Orrego acusa maniobra política

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, valoró la decisión de la Corte Suprema de Chile de rechazar la solicitud de desafuero en su contra, afirmando que “ganamos una primera batalla”.

En entrevista con El Mercurio, la autoridad destacó que el fallo fue adoptado de manera unánime, señalando que “este fallo 24-0 no solamente decreta mi inocencia en este caso, confirma mi honestidad, que ha sido una de mis cartas de presentación en mi vida pública”.

Orrego sostuvo que, si bien las autoridades deben estar disponibles para ser fiscalizadas e investigadas, también tienen derecho a exigir estándares de seriedad y respeto en los procesos judiciales y políticos.

En esa línea, cuestionó el actuar de la Fiscalía de Antofagasta, asegurando que existió un trabajo deficiente en la investigación y que la acusación en su contra fue infundada tras dos años de indagatorias.

Asimismo, apuntó contra los abogados querellantes del caso, señalando que uno pertenece al Partido Republicano y otro a la UDI, y acusándolos de impulsar una maniobra política en su contra desde los primeros meses de su gestión.

El gobernador afirmó que seis tribunales distintos habrían descartado las imputaciones y planteó que el carácter unánime del fallo refleja errores graves en el proceso, dejando abierta la interrogante sobre si hubo negligencia o mala intención.

Respecto al caso vinculado a la fundación Fundación Procultura, Orrego negó irregularidades en el manejo de recursos públicos y calificó como una “caricatura” las acusaciones de asignaciones discrecionales.

Finalmente, aseguró que el programa se ejecutó durante un año con rendiciones mensuales y que, ante incumplimientos de la fundación, se puso término al convenio, se exigió restitución de fondos y se presentaron acciones legales, enfatizando que cualquier eventual delito debe ser investigado por la Fiscalía correspondiente.

PURANOTICIA